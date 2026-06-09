Источник: голкипер «Балтики» Бориско может перейти в «Панатинаикос»

«Панатинаикос» может подписать вратаря «Балтики» Максима Бориско, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, кандидатуру 26-летнего россиянина новому главному тренеру «Панатинаикоса» Якобу Нееструпу предложил тренер вратарей греческого клуба.

Сейчас «Панатинаикос» изучает возможность трансфера из Балтики, у которого в контракте есть отступные в размере 2,14 миллиона евро. Также интерес к Бориско проявляет «Трабзонспор».

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 14 раз отыграл на ноль.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max