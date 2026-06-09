Гусев назвал оправданным назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА: «Почему нет?»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» оценил решение ЦСКА назначить Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев.

— Что вы думаете о решении ЦСКА довериться Игдисамову, несмотря на небольшой опыт работы не просто в РПЛ, а вообще во взрослом футболе?

— Это нормальная ситуация. Хорошо знаю Диму. Я работал с ним в академии. У него очень хорошая тренерская база. Поэтому, думаю, выбор руководства оправдан. Почему нет? Надо дать шанс, а дальше все будет зависеть от результатов.

— Его работа вас впечатлила?

— Провала весной точно не было. Сейчас важным моментом для армейцев станет предсезонка, — сказал Гусев «СЭ».

Игдисамов работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.

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