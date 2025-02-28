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28 февраля 2025, 20:13

«Зенит» объявил об уходе Родригао

Игнат Заздравин
Корреспондент
Родригао.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Родригао покинул клуб, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с 29-летним бразильцем расторгнут по соглашению сторон.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» — говорится в сообщении клуба.

Родригао выступал за «Зенит» с лета 2022 года. Он провел 56 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В составе «Зенита» защитник дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также один раз побеждал в Кубке России.

Источник: ФК «Зенит»
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Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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