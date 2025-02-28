«Зенит» объявил об уходе Родригао
Защитник «Зенита» Родригао покинул клуб, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Контракт с 29-летним бразильцем расторгнут по соглашению сторон.
«Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» — говорится в сообщении клуба.
Родригао выступал за «Зенит» с лета 2022 года. Он провел 56 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился тремя забитыми мячами.
В составе «Зенита» защитник дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также один раз побеждал в Кубке России.
Источник: ФК «Зенит»
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