«Зенит» объявил об уходе Родригао

Защитник «Зенита» Родригао покинул клуб, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с 29-летним бразильцем расторгнут по соглашению сторон.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» — говорится в сообщении клуба.

Родригао выступал за «Зенит» с лета 2022 года. Он провел 56 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В составе «Зенита» защитник дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также один раз побеждал в Кубке России.