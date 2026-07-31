«Родина» — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Родина» и «Ростов» сыграют в РПЛ 31 июля

«Родина» примет «Ростов» в рамках 2-го тура чемпионата России в пятницу, 31 июля. Игра состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

31 июля, 20:00. Арена Химки (Химки)

Следить за ключевыми событиями встречи «Родина» — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке).

В 1-м туре премьер-лиги «Родина» уступила «Спартаку» со счетом 0:3. «Ростов» начал новый сезон с проигрыша «Оренбургу» — 1:2.

РПЛ сезона-2026/27 пройдет с 24 июля по 29 мая.

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