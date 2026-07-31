Макаров назвал матч с «Галатасараем» самым запоминающимся моментом во время выступления в Турции

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров рассказал, что больше всего ему запомнилось во время выступления за турецкий «Кайсериспор».

«Самый запоминающийся момент в Турции — матч с «Галатасараем». Когда выходишь играть против «Галатасарая», это запоминается», — цитирует Макарова ТАСС.

Макаров выступал за «Кайсериспор» во второй части прошлого сезона. За это время он провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.