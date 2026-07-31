Черчесов о предстоящем матче со «Спартаком»: «Постараемся найти противоядие от команды Карседо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Спартака».

— «Спартак» — это всегда «Спартак». Для нас все матчи принципиальные. Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные. Мы смотрели все встречи «Спартака» на сборах, видели игру с «Зенитом» за Суперкубок. И, конечно, встречу с «Родиной». Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть «Спартак». Так что информация собрана, подготовка идет.



— Карседо в каждом матче меняет состав и схемы. Насколько это усложняет подготовку?

— Во-первых, мы видим, кто и как у них играет. У каждого тренера есть определенный стиль. Мы тоже каждый матч что-то меняем. Так что постараемся найти противоядие от команды Карседо.

2 августа «Ахмат» встретится дома со «Спартаком» во втором туре в рамках чемпионата России.