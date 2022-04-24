Известный тренер Ринат Билялетдинов оценил игру «Рубина» в матче против «Арсенала» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ. Казанцы прервали серию из поражений и победили туляков со счетом 1:0.

— «Рубин» выиграл по делу. Они могли и больше забивать. Когда-то должна была закончиться неудачная серия. Поначалу казанцы осторожничали, а «Арсенал» катал мяч и можно было заснуть. Туляки оказались не готовы к этой игре. Все какие-то тяжелые, неуклюжие. Непонятно, за счет чего они хотели забивать. Души у этой команды нет, — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

— «Рубин» пожертвовал кубком ради чемпионата?

— Нет, они хотели выиграть этот трофей, но «Енисей» был лучше. «Енисей» точно обыграл бы этот «Арсенал». В тульской команде надо искать причины провала внутри. «Арсенал» — это стопроцентный кандидат на вылет. У них как будто одни ветераны играют, а иногда и некоторые реальные ветераны быстрее молодых бегают.

— Как думаете, Слуцкий все-таки останется в «Рубине» или уйдет после этого сезона?

— Это пусть руководство решает. Надо смотреть на прогресс команды. Да, можно сослаться на отъезд легионеров, но они и в «Ростове» уехали, и в «Краснодаре».

После 26 туров «Рубин» идет на 11-м месте с 29 очками, а «Арсенал» занимает 16-е место в РПЛ с 21 очком.