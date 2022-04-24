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Ринат Билялетдинов: «Арсенал» — стопроцентный претендент на вылет, у этой команды нет души

Ринат Билялетдинов предсказал вылет тульскому «Арсеналу» из РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
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Известный тренер Ринат Билялетдинов оценил игру «Рубина» в матче против «Арсенала» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ. Казанцы прервали серию из поражений и победили туляков со счетом 1:0.

— «Рубин» выиграл по делу. Они могли и больше забивать. Когда-то должна была закончиться неудачная серия. Поначалу казанцы осторожничали, а «Арсенал» катал мяч и можно было заснуть. Туляки оказались не готовы к этой игре. Все какие-то тяжелые, неуклюжие. Непонятно, за счет чего они хотели забивать. Души у этой команды нет, — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

— «Рубин» пожертвовал кубком ради чемпионата?

— Нет, они хотели выиграть этот трофей, но «Енисей» был лучше. «Енисей» точно обыграл бы этот «Арсенал». В тульской команде надо искать причины провала внутри. «Арсенал» — это стопроцентный кандидат на вылет. У них как будто одни ветераны играют, а иногда и некоторые реальные ветераны быстрее молодых бегают.

— Как думаете, Слуцкий все-таки останется в «Рубине» или уйдет после этого сезона?

— Это пусть руководство решает. Надо смотреть на прогресс команды. Да, можно сослаться на отъезд легионеров, но они и в «Ростове» уехали, и в «Краснодаре».

После 26 туров «Рубин» идет на 11-м месте с 29 очками, а «Арсенал» занимает 16-е место в РПЛ с 21 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-arsenal-stoprotsentny-j-pretendent-na-vy-let-u-e-toj-komandy-net-dushi/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
Ринат Билялетдинов
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
3
1
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
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