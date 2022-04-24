«Ростов» — «Спартак»: Литвинов дальним ударом сравнял счет

«Спартак» в концовке матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» сравнял счет.

Дальним ударом из пределов штрафной площади гол забил защитник красно-белых Руслан Литвинов. Это второй гол россиянина в нынешнем сезоне.

Счет стал равный, 2:2.