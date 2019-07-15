Рифат Жемалетдинов: "Не считаю, что переход в "Рубин" был ошибкой"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов в интервью "Известиям" признался, что не считает ошибкой уход в "Рубин" три года назад. В первом туре его нынешняя команда сыграет с бывшей.
– Хвича Кварацхелия, недавно перешедший в "Рубин" из "Локо", может повторить ваш маршрут?
– Я не знаю. Каждый делает свой выбор и создает свою историю сам. Поэтому я не буду комментировать ситуацию с Хвичей.
– Ваш уход из "Локомотива" в "Рубин" три года назад наделал шума. С учетом результатов команды, вам не кажется, что потеряли время, играя в Казани?
– Не считаю, что это была ошибка. Я много приобрел в Казани. Вырос как человек и как футболист. И приходил в "Локомотив" уже не как молодой игрок, а как состоявшийся.
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https://iz.ru/898835/aleksei-fomin/ia-vyros-v-rubine-kak-igrok-i-chelovek