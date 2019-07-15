Рифат Жемалетдинов: "Не считаю, что переход в "Рубин" был ошибкой"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов в интервью "Известиям" признался, что не считает ошибкой уход в "Рубин"​ три года назад. В первом туре его нынешняя команда сыграет с бывшей.

– Хвича Кварацхелия, недавно перешедший в "Рубин" из "Локо", может повторить ваш маршрут?

– Я не знаю. Каждый делает свой выбор и создает свою историю сам. Поэтому я не буду комментировать ситуацию с Хвичей.

– Ваш уход из "Локомотива" в "Рубин" три года назад наделал шума. С учетом результатов команды, вам не кажется, что потеряли время, играя в Казани?

– Не считаю, что это была ошибка. Я много приобрел в Казани. Вырос как человек и как футболист. И приходил в "Локомотив" уже не как молодой игрок, а как состоявшийся.

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