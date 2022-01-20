РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

Как сообщает пресс-служба организации, палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Химок» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме и обязала клуб выплатить посреднику вознаграждение за оказанные услуги, а также штраф за задержку выплаты.

Запрет на регистрацию новичков является обеспечительной мерой и может быть снят в случае исполнения обязательств.

«Химки» после 18 матчей набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.