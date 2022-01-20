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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

Как сообщает пресс-служба организации, палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Химок» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме и обязала клуб выплатить посреднику вознаграждение за оказанные услуги, а также штраф за задержку выплаты.

Запрет на регистрацию новичков является обеспечительной мерой и может быть снят в случае исполнения обязательств.

«Химки» после 18 матчей набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://rfs.ru/news/215168
Футбол
РФС
ФК Химки
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    7
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    		 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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    		 Урал 18 4 7 7 12-18 19
    12
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    		 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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    15
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    Н. Новгород – Урал
    		 - : -
    26.02 14:00
    Химки – Динамо
    		 - : -
    26.02 16:30
    Сочи – Арсенал
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