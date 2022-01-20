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«Рубин» сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче с восемью голами

Карен Саркисян
Корреспондент

«Рубин» сыграл вничью с «Факелом» (4:4) в товарищеском матче. Встреча проходила в турецком Белеке.

В составе казанской команды дублем отметился Герман Онугха. Еще по одному мячу забили Егор Тесленко и Александр Зуев. У команды из Воронежа голы на счету Андрея Разборова, Максима Максимова, Михаила Смирнова и Олега Дмитриева.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Факел» — 4:4 (3:2)

Голы: Онугха, 28 (1:0). Разборов, 41 (1:1). Тесленко, 41 (2:1). Максимов, 43 (2:2). Зуев, 44 (3:2). Онугха, 66 (4:2). Смирнов, 74 (4:3). Дмитриев, 83 (4:4).

Нереализованный пенальти: Дмитриев (Факел), 77 (вратарь)

«Рубин»: Медведев, Зотов (Вахания, 46), Уремович (Суриков, 46), Тесленко, Зуев (Стрельник, 46), Ломовицкий, Мусаев (Фаттахов, 46), Бакаев (Деспотович, 46), Хван Ин Бом (Игнатьев, 46), Хакшабанович (Климов, 46), Онугха.

Предупреждение: Фаттахов, 66.

20 января.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Сочи

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П
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Спартак

 10 1 2
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