«Рубин» сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче с восемью голами

«Рубин» сыграл вничью с «Факелом» (4:4) в товарищеском матче. Встреча проходила в турецком Белеке.

В составе казанской команды дублем отметился Герман Онугха. Еще по одному мячу забили Егор Тесленко и Александр Зуев. У команды из Воронежа голы на счету Андрея Разборова, Максима Максимова, Михаила Смирнова и Олега Дмитриева.

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«Рубин» — «Факел» — 4:4 (3:2)

Голы: Онугха, 28 (1:0). Разборов, 41 (1:1). Тесленко, 41 (2:1). Максимов, 43 (2:2). Зуев, 44 (3:2). Онугха, 66 (4:2). Смирнов, 74 (4:3). Дмитриев, 83 (4:4).

Нереализованный пенальти: Дмитриев (Факел), 77 (вратарь)

«Рубин»: Медведев, Зотов (Вахания, 46), Уремович (Суриков, 46), Тесленко, Зуев (Стрельник, 46), Ломовицкий, Мусаев (Фаттахов, 46), Бакаев (Деспотович, 46), Хван Ин Бом (Игнатьев, 46), Хакшабанович (Климов, 46), Онугха.

Предупреждение: Фаттахов, 66.

20 января.