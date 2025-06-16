«Динамо» провело первую тренировку под руководством Карпина

Футболисты московского «Динамо» провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Команда собралась на спортивной базе клуба в Новогорске.

Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.