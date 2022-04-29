Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:07

РФС подготовил три сценария развития российского футбола

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз рассматривает несколько ключевых сценариев развития российского футбола, которые могут быть реализованы в зависимости от развития событий, информирует «РБК Спорт».

В материалах заседания РФС расписаны три сценария развития российского футбола на внутренней и международной арене.

«Европейский сценарий»

Ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА, РФС полностью следует решениям международных футбольных организаций.

Действия сборных команд: проведение регулярных товарищеских матчей до снятия санкций; возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций (например, Кубок Америки-2024, который пройдет в Эквадоре).

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата на период приостановки участия российских клубов в еврокубках (заполнение свободных игровых дней, повышение интенсивности матчей).

«Азиатский сценарий»

Этот сценарий, согласно описанию, предусматривает выход из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Действия сборных команд: переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC; «повышение шансов» сборных команд квалифицироваться на чемпионаты мира, включая молодежные и Олимпийские игры.

Действия профессиональных клубов: переход клубов в турниры AFC (Азиатская лига чемпионов, Кубок AFC).

«Внутренний сценарий»

РФС фокусируется на развитии внутреннего чемпионата и взаимодействии с дружественными странами.

Действия сборных команд: проведение товарищеских турниров с дружественными странами.

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата с возможным привлечением клубов из дружественных стран.

Источник: https://www.rbc.ru/society/29/04/2022/626af8e29a7947a916055662
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
16
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Рубин» хочет красиво хлопнуть дверью». Колыванов — о матче казанцев с «Сочи»
Колыванов считает, что «Зенит» может стать чемпионом в следующем матче
Президент «Урала» — о матче с «Динамо»: «Мы приехали не проигрывать»
«Зенит» — «Локомотив»: Гилерме снова пропустит шесть?
Агент рассказал о состоянии игрока «Ахмата» Себая перед матчем с ЦСКА
Арбитр Матюнин прошел проверку на детекторе лжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис считает, что «Спартак» может оказаться в зоне стыковых матчей

Арбитр Матюнин прошел проверку на детекторе лжи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости