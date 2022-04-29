РФС подготовил три сценария развития российского футбола

Российский футбольный союз рассматривает несколько ключевых сценариев развития российского футбола, которые могут быть реализованы в зависимости от развития событий, информирует «РБК Спорт».

В материалах заседания РФС расписаны три сценария развития российского футбола на внутренней и международной арене.

«Европейский сценарий»

Ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА, РФС полностью следует решениям международных футбольных организаций.

Действия сборных команд: проведение регулярных товарищеских матчей до снятия санкций; возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций (например, Кубок Америки-2024, который пройдет в Эквадоре).

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата на период приостановки участия российских клубов в еврокубках (заполнение свободных игровых дней, повышение интенсивности матчей).

«Азиатский сценарий»

Этот сценарий, согласно описанию, предусматривает выход из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Действия сборных команд: переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC; «повышение шансов» сборных команд квалифицироваться на чемпионаты мира, включая молодежные и Олимпийские игры.

Действия профессиональных клубов: переход клубов в турниры AFC (Азиатская лига чемпионов, Кубок AFC).

«Внутренний сценарий»

РФС фокусируется на развитии внутреннего чемпионата и взаимодействии с дружественными странами.

Действия сборных команд: проведение товарищеских турниров с дружественными странами.

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата с возможным привлечением клубов из дружественных стран.