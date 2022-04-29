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Канчельскис считает, что «Спартак» может оказаться в зоне стыковых матчей

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы «Спартака» оказаться в зоне стыковых матчей.

«Все может быть. Много чего говорят по этому поводу. Думаю, время покажет. Последний матч «Спартак» сыграет с «Химками». Все очень настроены на то, что они обыграют «Спартак». К сожалению, так получилось, что они попали в эту ситуацию. Но это жизнь. Жаль болельщиков «Спартака», я их прекрасно понимаю», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На данный момент «Спартак» занимает 10-е место в таблице Тинькофф РПЛ и имеет в своем активе 31 очко, сохраняя отрыв в 3 очка от зоны стыковых матчей.

Андрей Канчельскис
РПЛ
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