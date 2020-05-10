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РФС подготовил протокол COVID по возобновлению сезона

19:15
Баннер болельщиков ЦСКА на последнем матче перед вынужденной паузой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Баннер болельщиков ЦСКА на последнем матче перед вынужденной паузой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что организация подготовила документ о возобновлении сезона-2019/20.

Тинькофф-чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса после 22 туров.

— Был подготовлен серьезный документ, называется «протокол COVID», взяли практику лучших лиг, в том числе немецких, — сказал Алаев в эфире передачи «После футбола». — Будем согласовывать с Роспотребнадзором и другими профильными объединениями. У нас сейчас задача вернуть не только премьер-лигу, а всю пирамиду футбола, включая детские лиги. Это самый важный документ. Нельзя думать только о сиюминутных задачах.

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