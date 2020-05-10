РФС подготовил протокол COVID по возобновлению сезона

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что организация подготовила документ о возобновлении сезона-2019/20.

Тинькофф-чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса после 22 туров.

— Был подготовлен серьезный документ, называется «протокол COVID», взяли практику лучших лиг, в том числе немецких, — сказал Алаев в эфире передачи «После футбола». — Будем согласовывать с Роспотребнадзором и другими профильными объединениями. У нас сейчас задача вернуть не только премьер-лигу, а всю пирамиду футбола, включая детские лиги. Это самый важный документ. Нельзя думать только о сиюминутных задачах.