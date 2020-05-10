В РФС рассчитывают, что футбол в России вернется в ближайшее время и РПЛ доиграет сезон

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев дал понять, что позиция организации — как можно скорее возобновить сезон чемпионата России по футболу, прерванный из-за коронавируса.

В пятницу, 15 мая, состоится заседание исполкома РФС. В повестке дня будет обсуждаться ситуация в российском футболе в связи с пандемией коронавируса.

— Позиция РФС не должна обсуждаться. Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться и как можно быстрее, — сказал Алаев в эфире передачи «После футбола». — Все футбольные власти, все лиги, все клубы должны сделать все, чтобы вернуть футбол. Такая пауза губительна для футбола, каждая неделя простоя, каждый месяц — мы только потом узнаем, какие у нее последствия.

Был подготовлен серьезный документ, взяли практику лучших лиг, в том числе немецких. Будем согласовывать с Роспотребнадзором и другими профильными объединениями. У нас сейчас задача вернуть не только премьер-лигу, а всю пирамиду футбола, включая детские лиги. Это самый важный документ. Нельзя думать только о сиюминутных задачах.

На мой взгляд, шансы на возвращение футбола высокие. Призываю прекратить дискуссии, возвращать ли футбол. Нам надо его вернуть. Последнее слово — за государственными институтами, но мы должны сделать все зависящее от нас.

Ранее Алаев в интервью «СЭ» рассказал о двух возможных датах рестарта — 21 или 28 июня — и возможной схеме доигровки или досрочного завершения сезона РПЛ.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 10 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

По последним данным Worldometers на 10 мая, всего выявлено 4 132 264 случая заражения коронавирусом. Умерших — 281 057 человек, выздоровело — 1 455 059.