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РФС опубликовал решение экспертной комиссии по судейству матча «Спартак» — «Сочи». В чем ошиблись арбитры, а в чем правы

14:32
Василий Казарцев назначил два пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Фото ФК «Спартак»
Василий Казарцев назначил два пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Фото ФК «Спартак»
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Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Эксперты разобрали три решения главного арбитра Василия Казарцева, в связи с обращением московской команды, сообщает официальный сайт РФС.

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Василий Казарцев назначил два 11-метровых в&nbsp;ворота красно-белых.«Спартак» — «Сочи»: Казарцев назначил «левый» пенальти

Решение комиссии по эпизоду на 88-й минуте (столкновение Жиго и Немченко в штрафной красно-белых):

1. Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт.

2. Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства ВАР.

Решение комиссии по эпизоду на 14-й минуте (столкновение Маслова и Заики в штрафной красно-белых):

1. Признать, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Спартак».

2. Вмешательство ВАР в эпизод на 14-й минуте не требовалось, поскольку нельзя утверждать, что судья допустил очевидную ошибку.

Решение по эпизоду на 40-й минуте (фол Терехова на Маслове):

Признать верным решение арбитра вынести предупреждение футболисту «Сочи» Сергею Терехову.

Также экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рекомендовала видеопомощникам судьи более тщательно подходить к оценке ключевых моментов матча, так как точность решения важнее скорости его принятия.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не будет сниматься с чемпионата, несмотря на его слова о такой возможности. Причина — удалось добиться перемен в организации судейства.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212058

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