Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Эксперты разобрали три решения главного арбитра Василия Казарцева, в связи с обращением московской команды, сообщает официальный сайт РФС.

Решение комиссии по эпизоду на 88-й минуте (столкновение Жиго и Немченко в штрафной красно-белых):

1. Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт.

2. Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства ВАР.

Решение комиссии по эпизоду на 14-й минуте (столкновение Маслова и Заики в штрафной красно-белых):

1. Признать, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Спартак».

2. Вмешательство ВАР в эпизод на 14-й минуте не требовалось, поскольку нельзя утверждать, что судья допустил очевидную ошибку.

Решение по эпизоду на 40-й минуте (фол Терехова на Маслове):

Признать верным решение арбитра вынести предупреждение футболисту «Сочи» Сергею Терехову.

Также экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рекомендовала видеопомощникам судьи более тщательно подходить к оценке ключевых моментов матча, так как точность решения важнее скорости его принятия.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не будет сниматься с чемпионата, несмотря на его слова о такой возможности. Причина — удалось добиться перемен в организации судейства.