Казарцев назначен судьей матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала, Шафеев — на игру «Зенит» — «Ростов» в 1-м туре РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 1-го тура РПЛ сезона-2025/26.
В стартовом матче сезона между московским «Динамо» и «Балтикой» будет работать бригада судей во главе с Яном Бобровским.
На матч «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) назначен Василий Казарцев, на игру «Пари НН» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, на матч «Зенит» — «Ростов» — Рафаэль Шафеев. Матч «Оренбург» — ЦСКА рассудит Егор Егоров.
18 июля (пятница)
«Динамо» Москва — «Балтика»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Мацюра.
19 июля (суббота)
«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Владимир Казьменко.
20 июля (воскресенье)
«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.
«Ахмат» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Эдуард Малый.
21 июля (понедельник)
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
12
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0