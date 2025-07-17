Казарцев назначен судьей матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала, Шафеев — на игру «Зенит» — «Ростов» в 1-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 1-го тура РПЛ сезона-2025/26.

В стартовом матче сезона между московским «Динамо» и «Балтикой» будет работать бригада судей во главе с Яном Бобровским.

На матч «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) назначен Василий Казарцев, на игру «Пари НН» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, на матч «Зенит» — «Ростов» — Рафаэль Шафеев. Матч «Оренбург» — ЦСКА рассудит Егор Егоров.

18 июля (пятница)

«Динамо» Москва — «Балтика»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Мацюра.

19 июля (суббота)

«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Владимир Казьменко.

20 июля (воскресенье)

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Эдуард Малый.

21 июля (понедельник)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.