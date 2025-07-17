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17 июля 2025, 17:57

Казарцев назначен судьей матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала, Шафеев — на игру «Зенит» — «Ростов» в 1-м туре РПЛ

РФС объявил назначения арбитров на матчи 1-го тура чемпионата России-2025/26
Руслан Минаев
Василий Казарцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 1-го тура РПЛ сезона-2025/26.

В стартовом матче сезона между московским «Динамо» и «Балтикой» будет работать бригада судей во главе с Яном Бобровским.

Кирилл Левников.Левников — лучший судья сезона в России. У Кирилла не нашлось конкурентов

На матч «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) назначен Василий Казарцев, на игру «Пари НН» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, на матч «Зенит» — «Ростов» — Рафаэль Шафеев. Матч «Оренбург» — ЦСКА рассудит Егор Егоров.

18 июля (пятница)

«Динамо» Москва — «Балтика»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Мацюра.

19 июля (суббота)

«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Владимир Казьменко.

20 июля (воскресенье)

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Эдуард Малый.

21 июля (понедельник)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
12
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
13
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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