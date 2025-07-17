Махачев — о махачкалинском «Динамо»: «В этом сезоне команда должна быть в десятке»

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что игроки махачкалинского «Динамо» в этом сезоне будут более сыгранны, чем в прошлом.

«Ребята уже понимают друг друга больше. В этом году команда должна быть в десятке. А дальше уже менять цели. Если уже пришел [в РПЛ], то нужно становиться чемпионом. Если я был бы футболистом, но не ставил бы задачу сохраниться [в РПЛ]. Всегда бы ставил цель стать чемпионом», — сказал Махачев в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне махачкалинцы набрали 29 очков и заняли 11-е место в таблице чемпионата России. В 1-м туре РПЛ-2025/26 «Динамо» сыграет на выезде со «Спартаком» 19 июля.