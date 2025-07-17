Пономарев считает переход Заболотного в «Спартак» неудачным: «Ему 34 года, и он не игрок спартаковского стиля»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

Московский клуб подписал 34-летнего россиянина 1 июля. Соглашение с футболистом рассчитано на один год.

«Заболотный будет неудачным, отрицательным фактором. Ему 34 года, и он не спартаковского стиля игрок. Спартаковский стиль — это комбинационная игра, а на столба они играть не смогут. В «Зените» вот он мог выступать, от него там был толк», — сказал Пономарев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Заболотный выступал за «Химки», форвард забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за подмосковную команду во всех турнирах.

Ранее форвард играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».