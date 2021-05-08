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«Локомотив» — «Динамо»: гол Камано был отменен с помощью ВАР

17:19
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В матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Динамо» форвард «железнодорожников» Франсуа Камано забил гол на 43-й минуте игры. Однако после подсказки ВАР гол был отменен из-за нарушения правил нападающим.

Локомотив — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры