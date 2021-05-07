Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отстранение Станислава Васильева от судейства на матчах Тинькофф РПЛ до окончания служебной проверки.

«Васильев допустил очевидную ошибку, так что в какой-то мере это отстранение заслуженное. За свою работу человек должен нести ответственность. Если бы у нас все было так четко, как сейчас, то у вас и вопросов было меньше. Всегда был такой подход: человек ошибся — несет за это ответственность. Такое решение выглядит логичным. Есть конкретный эпизод, в которым человек принял ошибочное решение. Какие тогда могут быть вопросы? В течение сезона Васильев тоже допускал ошибки, у него это не единичный случай. Ошибаются все, ошибка ошибке рознь. Другое дело, что когда ошибки трудно объяснить, за них должно быть определенное наказание», — сказал Николаев «СЭ».

Также Николаев считает, что в ситуации в матче «Ротор» — «Ахмат» арбитр должен был принимать верное решение без помощи ВАР.

«Конкретно в моменте с неназначенным пенальти арбитр находится в рекомендованной позиции, момент происходит у него перед глазами. Для меня осталось загадкой, почему Васильев не назначил пенальти в такой очевидной ситуации. Почему не вмешался ВАР — второй вопрос. Это очевидная ошибка арбитра, он должен был и без ВАР назначать пенальти в такой ситуации», — добавил Николаев.

Сегодня, 7 мая, Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте в матче 28-го тура с «Ахматом» (1:0).

(Владимир Пушкарев)