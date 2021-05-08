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«Зенит» повторил рекорд «Ахмата» в РПЛ по числу незабитых пенальти в сезоне

17:22
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» не смог обыграть «Уфу» (0:0), а лучший бомбардир сине-бело-голубых Сердар Азмун упустил шанс забить 20-й гол в сезоне, проиграв дуэль вратарю Александру Беленову.

В чемпионате-2020/21 зенитовцы заработали право на 11 пенальти, но реализовали только шесть из них. Азмун был точен в трех попытках из пяти, Артем Дзюба — в трех из шести.

Пенальти «Зенита» в чемпионате-2020/21:

Дата

Игрок

Матч

Исход

15.08.2020

Сердар Азмун

Ростов (г) — 2:0

Вратарь

26.09.2020

Артем Дзюба

Уфа (д) — 6:0

Гол

08.11.2020

Артем Дзюба

Краснодар (д) — 3:1

Вратарь

05.12.2020

Артем Дзюба

Урал (д) — 5:1

Гол

05.12.2020

Сердар Азмун

Урал (д) — 5:1

Гол

12.12.2020

Артем Дзюба

Динамо (д) — 3:1

Гол

08.03.2021

Артем Дзюба

Рубин (г) — 1:2

Вратарь

13.03.2021

Сердар Азмун

Ахмат (д) — 4:0

Гол

17.03.2021

Артем Дзюба

ЦСКА (г) — 3:2

Вратарь

02.05.2021

Сердар Азмун

Локомотив (д) — 6:1

Гол

08.05.2021

Сердар Азмун

Уфа (г) — 0:0

Вратарь

Питерцы повторили рекорд высшего российского дивизиона по числу промахов с 11-метровой отметки. В текущем чемпионате пять из десяти пенальти не реализовали футболисты «Ахмата». Столько же неудач было у пенальтистов «Алании"-1997 и «Ротора"-2000.

Команды, не забивавшие больше всего пенальти за сезон:

Сезон

Команда

Пенальти

Не забили

1997

Алания

11

5

2000

Ротор

9

5

2020/21

Зенит

11

5

2020/21

Ахмат

10

5

Правда, «Зенит» все еще имеет шанс побить рекорд страны по числу заработанных 11-метровых. Клубный был установлен в сезоне-2015/16, когда команда Андре Виллаш-Боаша исполнила 12 пенальти. По 12 раз подходили к «точке» игроки «Черноморца"-1996 и «Алании"-1999, 13 — футболисты бронзовых «Крыльев Советов"-2004.

Команды, бившие больше 10 пенальти за сезон:

Сезон

Команда

Пенальти

Забили

2004

Крылья Советов

13

11

1999

Алания

12

11

2015/16

Зенит

12

9

1996

Черноморец

12

8

2000

ЦСКА

11

10

2010

Томь

11

10

2019/20

Зенит

11

10

1992

Океан

11

9

1993

Динамо

11

9

2011/12

Зенит

11

9

1993

Динамо Ст

11

8

2019/20

Локомотив

11

8

1997

Алания

11

6

2020/21

Зенит

11

5

(Кирилл Бурдаков)

Уфа — Зенит

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