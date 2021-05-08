«Зенит» повторил рекорд «Ахмата» в РПЛ по числу незабитых пенальти в сезоне
В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» не смог обыграть «Уфу» (0:0), а лучший бомбардир сине-бело-голубых Сердар Азмун упустил шанс забить 20-й гол в сезоне, проиграв дуэль вратарю Александру Беленову.
В чемпионате-2020/21 зенитовцы заработали право на 11 пенальти, но реализовали только шесть из них. Азмун был точен в трех попытках из пяти, Артем Дзюба — в трех из шести.
Пенальти «Зенита» в чемпионате-2020/21:
|
Дата
|
Игрок
|
Матч
|
Исход
|
15.08.2020
|
Сердар Азмун
|
Ростов (г) — 2:0
|
Вратарь
|
26.09.2020
|
Артем Дзюба
|
Уфа (д) — 6:0
|
Гол
|
08.11.2020
|
Артем Дзюба
|
Краснодар (д) — 3:1
|
Вратарь
|
05.12.2020
|
Артем Дзюба
|
Урал (д) — 5:1
|
Гол
|
05.12.2020
|
Сердар Азмун
|
Урал (д) — 5:1
|
Гол
|
12.12.2020
|
Артем Дзюба
|
Динамо (д) — 3:1
|
Гол
|
08.03.2021
|
Артем Дзюба
|
Рубин (г) — 1:2
|
Вратарь
|
13.03.2021
|
Сердар Азмун
|
Ахмат (д) — 4:0
|
Гол
|
17.03.2021
|
Артем Дзюба
|
ЦСКА (г) — 3:2
|
Вратарь
|
02.05.2021
|
Сердар Азмун
|
Локомотив (д) — 6:1
|
Гол
|
08.05.2021
|
Сердар Азмун
|
Уфа (г) — 0:0
|
Вратарь
Питерцы повторили рекорд высшего российского дивизиона по числу промахов с 11-метровой отметки. В текущем чемпионате пять из десяти пенальти не реализовали футболисты «Ахмата». Столько же неудач было у пенальтистов «Алании"-1997 и «Ротора"-2000.
Команды, не забивавшие больше всего пенальти за сезон:
|
Сезон
|
Команда
|
Пенальти
|
Не забили
|
1997
|
Алания
|
11
|
5
|
2000
|
Ротор
|
9
|
5
|
2020/21
|
Зенит
|
11
|
5
|
2020/21
|
Ахмат
|
10
|
5
Правда, «Зенит» все еще имеет шанс побить рекорд страны по числу заработанных 11-метровых. Клубный был установлен в сезоне-2015/16, когда команда Андре Виллаш-Боаша исполнила 12 пенальти. По 12 раз подходили к «точке» игроки «Черноморца"-1996 и «Алании"-1999, 13 — футболисты бронзовых «Крыльев Советов"-2004.
Команды, бившие больше 10 пенальти за сезон:
|
Сезон
|
Команда
|
Пенальти
|
Забили
|
2004
|
Крылья Советов
|
13
|
11
|
1999
|
Алания
|
12
|
11
|
2015/16
|
Зенит
|
12
|
9
|
1996
|
Черноморец
|
12
|
8
|
2000
|
ЦСКА
|
11
|
10
|
2010
|
Томь
|
11
|
10
|
2019/20
|
Зенит
|
11
|
10
|
1992
|
Океан
|
11
|
9
|
1993
|
Динамо
|
11
|
9
|
2011/12
|
Зенит
|
11
|
9
|
1993
|
Динамо Ст
|
11
|
8
|
2019/20
|
Локомотив
|
11
|
8
|
1997
|
Алания
|
11
|
6
|
2020/21
|
Зенит
|
11
|
5
(Кирилл Бурдаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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