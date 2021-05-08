«Зенит» повторил рекорд «Ахмата» в РПЛ по числу незабитых пенальти в сезоне

В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» не смог обыграть «Уфу» (0:0), а лучший бомбардир сине-бело-голубых Сердар Азмун упустил шанс забить 20-й гол в сезоне, проиграв дуэль вратарю Александру Беленову.

В чемпионате-2020/21 зенитовцы заработали право на 11 пенальти, но реализовали только шесть из них. Азмун был точен в трех попытках из пяти, Артем Дзюба — в трех из шести.

Пенальти «Зенита» в чемпионате-2020/21:

Дата Игрок Матч Исход 15.08.2020 Сердар Азмун Ростов (г) — 2:0 Вратарь 26.09.2020 Артем Дзюба Уфа (д) — 6:0 Гол 08.11.2020 Артем Дзюба Краснодар (д) — 3:1 Вратарь 05.12.2020 Артем Дзюба Урал (д) — 5:1 Гол 05.12.2020 Сердар Азмун Урал (д) — 5:1 Гол 12.12.2020 Артем Дзюба Динамо (д) — 3:1 Гол 08.03.2021 Артем Дзюба Рубин (г) — 1:2 Вратарь 13.03.2021 Сердар Азмун Ахмат (д) — 4:0 Гол 17.03.2021 Артем Дзюба ЦСКА (г) — 3:2 Вратарь 02.05.2021 Сердар Азмун Локомотив (д) — 6:1 Гол 08.05.2021 Сердар Азмун Уфа (г) — 0:0 Вратарь

Питерцы повторили рекорд высшего российского дивизиона по числу промахов с 11-метровой отметки. В текущем чемпионате пять из десяти пенальти не реализовали футболисты «Ахмата». Столько же неудач было у пенальтистов «Алании"-1997 и «Ротора"-2000.

Команды, не забивавшие больше всего пенальти за сезон:

Сезон Команда Пенальти Не забили 1997 Алания 11 5 2000 Ротор 9 5 2020/21 Зенит 11 5 2020/21 Ахмат 10 5

Правда, «Зенит» все еще имеет шанс побить рекорд страны по числу заработанных 11-метровых. Клубный был установлен в сезоне-2015/16, когда команда Андре Виллаш-Боаша исполнила 12 пенальти. По 12 раз подходили к «точке» игроки «Черноморца"-1996 и «Алании"-1999, 13 — футболисты бронзовых «Крыльев Советов"-2004.

Команды, бившие больше 10 пенальти за сезон:

Сезон Команда Пенальти Забили 2004 Крылья Советов 13 11 1999 Алания 12 11 2015/16 Зенит 12 9 1996 Черноморец 12 8 2000 ЦСКА 11 10 2010 Томь 11 10 2019/20 Зенит 11 10 1992 Океан 11 9 1993 Динамо 11 9 2011/12 Зенит 11 9 1993 Динамо Ст 11 8 2019/20 Локомотив 11 8 1997 Алания 11 6 2020/21 Зенит 11 5

(Кирилл Бурдаков)