Мирзов — о «Спартаке»: «Команда хорошо стартовала, играет в красивый футбол»

Бывший полузащитник «Спартака» Резиун Мирзов оценил выступление команды на старте нового сезона РПЛ.

«Результаты «Спартака»? Команда хорошо стартовала, играет в красивый футбол. В последнее время там не было такого футбола.

Абаскаль? Пришел тренер, который играет в атаку. Раньше были те, кто играл от обороны. Сейчас пришел тренер, который хочет доминировать. Играют хорошо, а дальше посмотрим. Прошло всего четыре тура», — сказал Мирзов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА. У команд по 10 очков.