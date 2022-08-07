Кухарчук удивлен плохим результатам «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук удивлен результатами «Локомотива» на старте сезона РПЛ.

«Локомотив» удивляет. Не знаю, сколько они потратили. Это клуб с большой историей. Думаю, они наберут свой ход. У нас каждый игрок что-то хочет доказать. Это выливается в игру на поле. Этому способствует тренерский штаб», — передает слова Кухарчука корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

После 4 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место с 2 очками.