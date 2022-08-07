Кухарчук удивлен плохим результатам «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук удивлен результатами «Локомотива» на старте сезона РПЛ.
«Локомотив» удивляет. Не знаю, сколько они потратили. Это клуб с большой историей. Думаю, они наберут свой ход. У нас каждый игрок что-то хочет доказать. Это выливается в игру на поле. Этому способствует тренерский штаб», — передает слова Кухарчука корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
После 4 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место с 2 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
5
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
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