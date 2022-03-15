Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, как строится его взаимодействиям с главным тренером команды Паоло Ваноли.

«Ваноли сразу посадил меня в самолете, чтобы я был рядом. Посадил в столовой рядом. Не для того, чтобы я транслировал то, что он думает, а чтобы я до команды доносил какие-то вещи, которые, может быть, кто-то не понимает до конца.

Мы должны одинаково думать. Чтобы передавать туда, я должен понимать, что думает он. Когда ты сам это более глубоко понимаешь, то можешь донести до футболистов лучше.

Почему он не уехал? Это говорит о его человеческих качествах. Это говорит об его ответственности. Он — мужчина, как у нас говорят. И он показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.