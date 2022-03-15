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«Он — мужчина, как у нас говорят». Ребров рассказал о взаимодействие с Ваноли

Технический координатор «Спартака» рассказал, как выстраивает работу с новым главным тренером
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Ребров и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, как строится его взаимодействиям с главным тренером команды Паоло Ваноли.

«Ваноли сразу посадил меня в самолете, чтобы я был рядом. Посадил в столовой рядом. Не для того, чтобы я транслировал то, что он думает, а чтобы я до команды доносил какие-то вещи, которые, может быть, кто-то не понимает до конца.

Мы должны одинаково думать. Чтобы передавать туда, я должен понимать, что думает он. Когда ты сам это более глубоко понимаешь, то можешь донести до футболистов лучше.

Почему он не уехал? Это говорит о его человеческих качествах. Это говорит об его ответственности. Он — мужчина, как у нас говорят. И он показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.

Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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Уфа – Н. Новгород
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Урал – Ахмат
 0 : 0
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Химки – Сочи
 0 : 0
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Кр. Советов – Зенит
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