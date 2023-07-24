«РБ Спорт»: Пиняев может заменить Малкома в «Зените»

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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев входит в шорт-лист «Зенита» на замену Малкому, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 18-летний россиянин не единственный игрок РПЛ, в котором заинтересован «Зенит».

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.