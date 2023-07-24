Дьяков: «С командами уровня «Пари НН» можно справиться и без Малкома»

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» оценил кадровые перемены в «Зените».

— «Зенит» без Малкома и Вендела уже не безоговорочный фаворит РПЛ?

— Малком — огромная потеря! Лучший бомбардир прошлого чемпионата, причем не только забивал, но и отдавал. Вендел — ключевая фигура в середине поля. Матч в Нижнем Новгороде показал, что с командами такого уровня можно справиться и без этих бразильцев. Вышли Бакаев, Ерохин, Мостовой — и пожалуйста, 2:0. Правда, играли пешком, спокойненько катали мяч, никаких скоростей...

— Это и настораживает.

— О таких победах говорят — выиграли на классе. У своих ворот ничего не позволили создать, а впереди из нескольких моментов выжали максимум. Думаю, с соперниками из второй половины таблицы будет то же самое.

— Ну а с топами?

— Вот на этот вопрос сегодня ни у кого нет ответа. Не забывайте, что денег у «Зенита» много, трансферное окно открыто до 14 сентября — наверняка вместо Малкома и Вендела привезут новых бразильцев. Но в любом случае команду ждет перестройка. А значит, у других клубов появляется шанс прервать гегемонию Петербурга.