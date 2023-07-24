Дьяков: «С командами уровня «Пари НН» можно справиться и без Малкома»
Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» оценил кадровые перемены в «Зените».
— «Зенит» без Малкома и Вендела уже не безоговорочный фаворит РПЛ?
— Малком — огромная потеря! Лучший бомбардир прошлого чемпионата, причем не только забивал, но и отдавал. Вендел — ключевая фигура в середине поля. Матч в Нижнем Новгороде показал, что с командами такого уровня можно справиться и без этих бразильцев. Вышли Бакаев, Ерохин, Мостовой — и пожалуйста, 2:0. Правда, играли пешком, спокойненько катали мяч, никаких скоростей...
— Это и настораживает.
— О таких победах говорят — выиграли на классе. У своих ворот ничего не позволили создать, а впереди из нескольких моментов выжали максимум. Думаю, с соперниками из второй половины таблицы будет то же самое.
— Ну а с топами?
— Вот на этот вопрос сегодня ни у кого нет ответа. Не забывайте, что денег у «Зенита» много, трансферное окно открыто до 14 сентября — наверняка вместо Малкома и Вендела привезут новых бразильцев. Но в любом случае команду ждет перестройка. А значит, у других клубов появляется шанс прервать гегемонию Петербурга.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1