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Сегодня, 17:15

Дьяков: «Ярошик сохранил все лучшее, что построил Личка»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» оценил дебют Иржи Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга».

— «Спартак» в этом туре победу заслужил?

— На мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья. «Оренбург» мне понравился. Отмечу Иржи Ярошика, который не стал ничего ломать. Наоборот, сохранил все лучшее, что построил Личка. Команда разноплановая. Быстро выбегает в контратаки, но может и позиционно играть, хорошо держит мяч. У аргентинского трио — Веры, Флорентина и Мансильи — впереди полная свобода, никаких жестких рамок. Уверен, и в этом сезоне «Оренбург» многим попортит крови.

Алексис Дуарте. «Смотришь на Дуарте и думаешь: зачем в России такие иностранцы?» Дьяков — о гонке за золото и проблемах «Спартака»

Виталий Дьяков
Иржи Ярошик
ФК Оренбург
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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