«РБ Спорт»: Арутюнянц покидает пост президента «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц покидает свой пост, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что решение обусловлено личными причинами. Имя нового президента не сообщается. При этом Арутюнянц останется акционером клуба.

О потенциальной смене руководства в «Ростове» «СЭ» писал 19 мая, но Арутюнянц остался на своей должности. Тогда сообщалось, что одним из руководителей «Ростова» станет человек бизнесмена Андрея Чайки.

Арутюнянц занимает свой пост с июня 2017 года. После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице.