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15 октября 2025, 12:00

Кокорин рассказал, как его изменила тюрьма

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кокорин в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Знаменитый футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от жизни в тюрьме. Напомним, что спортсмен чуть менее года провел в СИЗО и в колонии в Белгородской области.

— Что вам дал опыт в тюрьме? Как бы вы сформулировали главную эмоцию?

— Понимаю, что везде — люди. Где бы ты ни оказался. И относиться к ним надо как к людям — спасибо родителям, они меня так воспитали. А главная эмоция — жаль, что порой у нас так происходит.

Не беру себя. Понятно, многих послушать — там все ни за что сидят. Но я видел 70-летнюю бабушку, которая работала в Сбербанке, и что-то случилось по финансовой составляющей. Ну есть же куча других способов помимо лагеря! Она явно не опасна для общества и никуда не сбежит! Инвалиды без ног...

Мы именитые, у нас огласка, нас ведут, снимают, показывают. А там столько народу, который прибили, выкинули, и о них никто не узнает... 2025 год — все же можно выстроить по-человечески.

— Какие-то серьезные эксцессы в заключении у вас были?

— Нет. Надо отдать должное — не знаю, были ли это приказы... Все-таки думаю, что какое-то распоряжение было сверху, чтобы с нами ничего не случилось. Это прямо чувствовалось. В СИЗО нас изолировали, а в лагере вообще был начальник, который болеет за «Динамо». Он просто вышел в кепке и майке команды! И говорит: «Играйте в футбол!»

— И что было за ощущение, когда вы там играли в футбол?

— Это было счастье. Как бы это смешно ни звучало.

— Ну почему же смешно. Ваше дело жизни, которого вы лишились.

— Все нормальные арестанты с утра идут на работу и пашут до шести вечера, а мы идем играть в футбол.

— Работа у вас тяжелая была?

— Смешная, рутинная. За блок сигарет ты там будешь коронован. Конечно, нам помогали. У нас были большие возможности, доступ ко всему. Онлайн можно было заказывать нормальные посылки. Это не та тюрьма, как мне представляется, была раньше. В СИЗО еще было тяжело, условия стремные. А лагерь у меня на родине, в Белгородской области, в Алексеевке — как детский.

— Эта история сильно изменила вас как человека?

— Процентов на 20. Я начал ценить то, что имею, и понимать, как это быстро можно потерять. В остальном же считаю, что правильно жил, был нормально воспитан. Меня воспитали так, что за семью нужно стоять. Поэтому и говорю: не уверен, что снова не подерусь, если оскорбят мою маму и моего брата.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

Александр Кокорин.«Спартак» подписал меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Большой разговор с Кокориным о карьере, тюрьме, России, Италии и Кипре

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Александр Кокорин
Павел Мамаев
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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