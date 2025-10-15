Кокорин рассказал, как его изменила тюрьма

Знаменитый футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от жизни в тюрьме. Напомним, что спортсмен чуть менее года провел в СИЗО и в колонии в Белгородской области.

— Что вам дал опыт в тюрьме? Как бы вы сформулировали главную эмоцию?

— Понимаю, что везде — люди. Где бы ты ни оказался. И относиться к ним надо как к людям — спасибо родителям, они меня так воспитали. А главная эмоция — жаль, что порой у нас так происходит.

Не беру себя. Понятно, многих послушать — там все ни за что сидят. Но я видел 70-летнюю бабушку, которая работала в Сбербанке, и что-то случилось по финансовой составляющей. Ну есть же куча других способов помимо лагеря! Она явно не опасна для общества и никуда не сбежит! Инвалиды без ног...

Мы именитые, у нас огласка, нас ведут, снимают, показывают. А там столько народу, который прибили, выкинули, и о них никто не узнает... 2025 год — все же можно выстроить по-человечески.

— Какие-то серьезные эксцессы в заключении у вас были?

— Нет. Надо отдать должное — не знаю, были ли это приказы... Все-таки думаю, что какое-то распоряжение было сверху, чтобы с нами ничего не случилось. Это прямо чувствовалось. В СИЗО нас изолировали, а в лагере вообще был начальник, который болеет за «Динамо». Он просто вышел в кепке и майке команды! И говорит: «Играйте в футбол!»

— И что было за ощущение, когда вы там играли в футбол?

— Это было счастье. Как бы это смешно ни звучало.

— Ну почему же смешно. Ваше дело жизни, которого вы лишились.

— Все нормальные арестанты с утра идут на работу и пашут до шести вечера, а мы идем играть в футбол.

— Работа у вас тяжелая была?

— Смешная, рутинная. За блок сигарет ты там будешь коронован. Конечно, нам помогали. У нас были большие возможности, доступ ко всему. Онлайн можно было заказывать нормальные посылки. Это не та тюрьма, как мне представляется, была раньше. В СИЗО еще было тяжело, условия стремные. А лагерь у меня на родине, в Белгородской области, в Алексеевке — как детский.

— Эта история сильно изменила вас как человека?

— Процентов на 20. Я начал ценить то, что имею, и понимать, как это быстро можно потерять. В остальном же считаю, что правильно жил, был нормально воспитан. Меня воспитали так, что за семью нужно стоять. Поэтому и говорю: не уверен, что снова не подерусь, если оскорбят мою маму и моего брата.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.