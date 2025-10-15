Кокорин — о попадании в тюрьму: «Месяца через два поняли, что все плохо»

Знаменитый футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» высказался о судебном деле, после которого он попал в тюрьму.

— То, что вы сели, до какой степени считаете своей виной, до какой — системы?

— Я дал повод — они меня закрыли. Если бы не дал, этого бы не случилось. В любом случае моя вина больше.

— Было ли до какого-то момента ощущение, что это не с вами происходит?

— Может, первый месяц. Это правда тяжело, когда вчера у тебя все было, а сегодня... Неописуемые чувства.

— Стадия принятия когда наступила?

— Месяца через два. Когда первый раз продлили (срок предварительного заключения. — Прим. И.Р.), поняли, что все плохо, нас не выпустят. До того обещали: сейчас тебе помогут, такого не может быть. И все верили: идет разбирательство, мы ничего не сделали, легкий вред здоровью, можем дома находиться. Но потом оказалось: мы настолько опасны для общества, что должны быть в СИЗО. Даже Михаил Ефремов в ситуации, где человек погиб, до суда был под домашним арестом. Понятно, что наше дело было показательным. И с нами решили поступить по всей жесткости.

— В какой момент вы поняли, что из вашего процесса решили сделать показательный?

— Уже со временем. Когда вышли, эмоции сошли на нет, начали вспоминать, прокручивать, как все было. Мы не до конца все знаем, но кому-то это было выгодно. Уровень, на котором наше дело освещалось в медиа, был каким-то невероятным. По Первому каналу были репортажи по семь-восемь минут, где нагнетали такой жути, вспоминали Монако, еще что-то. Все было накручено так, что любой нормальный человек скажет: посадите их, пожалуйста, на подольше. В чем нас только не обвиняли. Это было уже чересчур.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.