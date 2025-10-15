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15 октября 2025, 11:30

Кокорин — о попадании в тюрьму: «Месяца через два поняли, что все плохо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Знаменитый футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» высказался о судебном деле, после которого он попал в тюрьму.

— То, что вы сели, до какой степени считаете своей виной, до какой — системы?

— Я дал повод — они меня закрыли. Если бы не дал, этого бы не случилось. В любом случае моя вина больше.

— Было ли до какого-то момента ощущение, что это не с вами происходит?

— Может, первый месяц. Это правда тяжело, когда вчера у тебя все было, а сегодня... Неописуемые чувства.

— Стадия принятия когда наступила?

— Месяца через два. Когда первый раз продлили (срок предварительного заключения. — Прим. И.Р.), поняли, что все плохо, нас не выпустят. До того обещали: сейчас тебе помогут, такого не может быть. И все верили: идет разбирательство, мы ничего не сделали, легкий вред здоровью, можем дома находиться. Но потом оказалось: мы настолько опасны для общества, что должны быть в СИЗО. Даже Михаил Ефремов в ситуации, где человек погиб, до суда был под домашним арестом. Понятно, что наше дело было показательным. И с нами решили поступить по всей жесткости.

— В какой момент вы поняли, что из вашего процесса решили сделать показательный?

— Уже со временем. Когда вышли, эмоции сошли на нет, начали вспоминать, прокручивать, как все было. Мы не до конца все знаем, но кому-то это было выгодно. Уровень, на котором наше дело освещалось в медиа, был каким-то невероятным. По Первому каналу были репортажи по семь-восемь минут, где нагнетали такой жути, вспоминали Монако, еще что-то. Все было накручено так, что любой нормальный человек скажет: посадите их, пожалуйста, на подольше. В чем нас только не обвиняли. Это было уже чересчур.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

Александр Кокорин.«Спартак» подписал меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Большой разговор с Кокориным о карьере, тюрьме, России, Италии и Кипре

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Александр Кокорин
Павел Мамаев
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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