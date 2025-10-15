Кокорин — о попадании в тюрьму: «Месяца через два поняли, что все плохо»
Знаменитый футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» высказался о судебном деле, после которого он попал в тюрьму.
— То, что вы сели, до какой степени считаете своей виной, до какой — системы?
— Я дал повод — они меня закрыли. Если бы не дал, этого бы не случилось. В любом случае моя вина больше.
— Было ли до какого-то момента ощущение, что это не с вами происходит?
— Может, первый месяц. Это правда тяжело, когда вчера у тебя все было, а сегодня... Неописуемые чувства.
— Стадия принятия когда наступила?
— Месяца через два. Когда первый раз продлили (срок предварительного заключения. — Прим. И.Р.), поняли, что все плохо, нас не выпустят. До того обещали: сейчас тебе помогут, такого не может быть. И все верили: идет разбирательство, мы ничего не сделали, легкий вред здоровью, можем дома находиться. Но потом оказалось: мы настолько опасны для общества, что должны быть в СИЗО. Даже Михаил Ефремов в ситуации, где человек погиб, до суда был под домашним арестом. Понятно, что наше дело было показательным. И с нами решили поступить по всей жесткости.
— В какой момент вы поняли, что из вашего процесса решили сделать показательный?
— Уже со временем. Когда вышли, эмоции сошли на нет, начали вспоминать, прокручивать, как все было. Мы не до конца все знаем, но кому-то это было выгодно. Уровень, на котором наше дело освещалось в медиа, был каким-то невероятным. По Первому каналу были репортажи по семь-восемь минут, где нагнетали такой жути, вспоминали Монако, еще что-то. Все было накручено так, что любой нормальный человек скажет: посадите их, пожалуйста, на подольше. В чем нас только не обвиняли. Это было уже чересчур.
Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.
8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.
В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0