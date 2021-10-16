Руй Витория: «Вышедшие на замену футболисты сумели дать игре новую жизнь»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2) отметил игроков, которые вышли на замену.

— У вас скоро игра с «Лестером» в Лиге Европы, а скамейка сейчас не очень длинная. Как это могло повлиять сегодня?

— Мы ищем новые решения. В этой игре не было ряда важных игроков (Промеса, Умярова, Понсе, Хендрикса), без них играть было тяжелее. В игре были определенные трудности, мы пропустили два мяча, после чего «Динамо» чувствовало себя очень комфортно. Очень хорошо, что вышедшие на замену игроки сумели дать игре новую жизнь. Так мы пришли к этой ничьей. Что касается участия в еврокубках, то это другие эмоции. Причем игры чемпионата до и после еврокубков отличаются. Но в данный момент я не готов сказать, что это как-то влияет.

«Спартак» отыгрался в концовке матча благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. У «Динамо» забивали Иван Ордец и Константин Тюкавин.