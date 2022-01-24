Рауль Рианчо — о введении Fan ID: «Спартак» без своих болельщиков — совсем другая команда»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды в связи с законом о Fan ID.

«Я считаю, что у каждого человека есть личные данные, которые не нужно распространять. Я не совсем понимаю необходимость введения Fan ID. Нужно прислушиваться к мнению болельщиков. Фанаты «Спартака» играют большую роль для клуба. Их уход со стадиона станет большой проблемой для команды. «Спартак» без своих болельщиков — совсем другая команда. Я за то, чтобы на всех стадионах была активная поддержка, но присутствовал порядок и соблюдение всех ковид-протоколов. Футболу необходимы фанаты, иначе шоу теряет эффектность», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».