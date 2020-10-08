«Рассчитываем на адекватные меры». Президент РПЛ Прядкин поддержал «Спартак»

Президент Тинькофф Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин надеется, что за судебными разбирательствами со «Спартаком» из-за нарушений ограничений по коронавирусу последуют адекватные меры в отношении красно-белых.

Ранее стало известно, что заседание Тушинского районного суда по делу за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:1) пройдет 12 октября.

«Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечет приостановление деятельности.

Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечеркивал усилия многих людей. Уверены, что при должном соблюдении всех установленных норм организация футбольных матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги может быть комфортной и безопасной", — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

«Спартак» с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.