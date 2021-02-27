РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рахимов рассказал о состоянии Урунова перед матчем с «Химками»

13:57
Теги:

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о состоянии полузащитника Остона Урунова перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» и оценил трансферную кампанию команды в зимнее трансферное окно.

«Бизоза, Миличич и Дзантиев появились два-три дня назад. Иванов приехал раньше, но получил травму и не сможет принять участия в матче. Изменять нужно было многое, кубковый матч помог бы нам увидеть минусы и плюсы. В этом плане перенос кубковой игры был нежелательным. Урунов? Он приехал к нам за 2 дня до игры, прекрасно понимаем, что в «Спартаке» другой футбол и ему надо перестраиваться. Будем надеяться на его хорошие качества, надеюсь, Остон нам поможет», — сказал в эфире «Матч Премьер» Рахимов.

Матч «Химки» — «Уфа» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 14.00 (мск).

Химки — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир