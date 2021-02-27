Рахимов рассказал о состоянии Урунова перед матчем с «Химками»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о состоянии полузащитника Остона Урунова перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» и оценил трансферную кампанию команды в зимнее трансферное окно.
«Бизоза, Миличич и Дзантиев появились два-три дня назад. Иванов приехал раньше, но получил травму и не сможет принять участия в матче. Изменять нужно было многое, кубковый матч помог бы нам увидеть минусы и плюсы. В этом плане перенос кубковой игры был нежелательным. Урунов? Он приехал к нам за 2 дня до игры, прекрасно понимаем, что в «Спартаке» другой футбол и ему надо перестраиваться. Будем надеяться на его хорошие качества, надеюсь, Остон нам поможет», — сказал в эфире «Матч Премьер» Рахимов.
Матч «Химки» — «Уфа» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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