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Ерохин рассказал о восстановлении после травмы

13:40
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» 27 февраля отметил, что близок к полному восстановлению от травмы, полученной в товарищеском матче с «Ригой» на сборах в ОАЭ.

— На сборах вы получили травму. Как сейчас ваше здоровье?

— Да, травма в первом товарищеском матче после отпуска — это то, что невозможно предвидеть. Все сборы я готовился к возобновлению сезона по индивидуальной программе и только в Петербурге начал тренироваться с командой. В матче с «Арсеналом» я даже изначально не должен был выходить на поле. Но в команде много травмированных, и я, посоветовавшись с тренерским штабом и врачом, решил, что нужно помочь команде. Конечно, к здоровью нужно бережно относиться, но в такой ситуации я даже с риском для себя всегда буду выходить и помогать команде.

— А что конкретно привело к травме?

— В том эпизоде было скопление игроков, и один из соперников жестко упал мне на колено, в итоге повредились связки. Восстановление было не самое быстрое, но консервативное.

— Как оцениваете сейчас свою форму?

— Даже после получения травмы у меня было пару дней на то, чтобы снять острое воспаление. А затем я начал тренироваться индивидуально. Думаю, с точки зрения физической подготовки я набрал ту же форму, что и команда. Может, игровой практики не хватало, но через тренировки я набираю. А процесс восстановления не останавливается — тренажерный зал, процедуры. Процесс длительный, но без этого никуда. Травмы — побочный эффект футбола. У команды выходной, а я могу пойти и поработать над теми группами мышц, которые компенсируют нагрузку на колено.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 31-летний Ерохин провел 17 матчей, в которых заби 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»

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