Помощник Черевченко рассказал, почему тренер пропускает матч «Химок» с «Уфой»
Старший помощник главного тренера «Химок» Валерий Климов рассказал, почему наставник подмосковной команды Игорь Черевченко пропускает матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Игорь Геннадьевич почувствовал недомогание. Тест на коронавирус отрицательный, приболел просто. К следующей игре будет готов», — сказал в эфире «Матч Премьер» Климов.
Специалист оценил форму команды после зимней паузы и оценил состояние полузащитника Максима Глушенкова, восстановившегося от травмы колена.
«Перед паузой мы набрали хороший ход, жаль, что чемпионат прекратился. Зимой готовились, выполнили, что хотели. Продолжение чемпионата все покажет. Состояние Глушенкова? Он старается, работает, но травма была довольно тяжелой, поэтому рассчитываем максимум на замену», — добавил Климов.
Матч «Химки» — «Уфа» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 14.00 (мск).
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