Полузащитник «Сочи» Цаллагов рассказал о своем времени в «Зените»

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов в интервью «СЭ» рассказал о времени, которое провел в «Зените».

— Как возник вариант с «Зенитом»? Трудно ли было на это решиться?

— Нетрудно. Понимал, что это возможность расти. Не убегал из «Крыльев Советов». Просто на определенном этапе в Самаре уже не мог получить то, что было возможно в Санкт-Петербурге.

А вариант появился довольно неожиданно. У меня друзья в Америке живут, я к ним в отпуск полетел. Мне в Лос-Анджелес позвонили — есть интерес у «Зенита». Ответил: конечно, интересно, но прилечу — и решим. То есть не был так взбудоражен, чтобы подорваться, сесть на первый самолет и улететь. Воспринял спокойно, раньше времени радоваться не стал.

Джамал Акаев, товарищ, который мне помогает в футбольных делах, как я понимаю, весь год отправлял в «Зенит» нарезки моей игры. Андре Виллаш-Боаш не заинтересовался, забраковал. А Мирча Луческу почему-то зацепился.

— В «Зените» вы провели всего восемь матчей, но я читал комплиментарный материал, посвященный вашей игре в нем, на авторитетном нашем спортивном ресурсе. Почему дальше дело не пошло?

— В «Зените» собраны звездные игроки, с именем. Я понимал, что пришел из Самары. Но понимал и то, что в работоспособности никому не уступлю. Я обучаемый, и, когда пойму требования тренера и налажу связь с партнерами, то хуже других точно не буду. Просто немножко времени не хватило.

Из всех игр, которые я выходил в основном составе или на замену, «Зенит» не проиграл ни одной. Понятно: это «Зенит», значит, и не должны были проигрывать. Но говорю это к тому, что особо не давал поводов себя критиковать. А дальше была смена тренера. И как это обычно бывает: новый тренер — новая команда.

— Роберто Манчини не дал вам ни шанса?

— Вообще. Обычно новый тренер приходит, знакомится с возможностями игроков. Но он, наверное, уже ознакомился заочно. Или его ознакомили. На первой же тренировке первого сбора взял целую группу игроков, в которой был и я, — и убрал нас в сторону. Дальше мы уже бегали, тренировались сами, он нас вообще не замечал. Опять-таки — тренер отвечает за результат. У него есть свое видение. Ничего личного.

— С Луческу много общались?

— Он намного старше, главный тренер, я — игрок. Эту субординацию всегда стараюсь держать. Так что близкого общения не было. Просто сказал ему спасибо, что дал мне такую возможность. У Луческу многим футбольным деталям научился.

— Был ли шанс вернуться в «Зенит» уже при Сергее Семаке?

— Думаю, нет. Хоть я и прошел сбор, но вряд ли. Спасибо Сергею Богдановичу — он, в отличие от Манчини, по крайней мере сказал мне в лицо все как есть — что он на меня не рассчитывает и лучше поискать другие варианты.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Цаллаговым можно прочитать здесь.