Защитник «Ахмата» Александр Пуцко прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

На 23-й минуте полузащитник «Амата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

— Удаление, наверное, было. Первая желтая карточка точно была. Вторая, думаю, тоже. Харин пошел в стык. Понятно, что ЦСКА — это сильная команда. 11 на 11 играть было бы тяжело, а тут в меньшинстве. Часто бывает, что в меньшинстве ты терпишь и бывает один-два момента. У Карапузова такое было. Не смогли реализовать.

— Почему «Ахмат» в один момент рассыпался?

— Всю игру проводить без мяча тяжело. Когда пропустили — потеряли концентрацию, хотели отыграться. В итоге открывали зоны, не держали игроков. Так часто бывает.

— Как оцените старт «Ахмата» в этом сезоне?

— Конечно, мы хотели больше очков. С «Рубином» обидно потеряли очки. У тренера надо спрашивать об оценке старта.