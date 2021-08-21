Пуцко — о судействе в матче с ЦСКА: «Удаление, наверное, было»
Защитник «Ахмата» Александр Пуцко прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).
На 23-й минуте полузащитник «Амата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
— Удаление, наверное, было. Первая желтая карточка точно была. Вторая, думаю, тоже. Харин пошел в стык. Понятно, что ЦСКА — это сильная команда. 11 на 11 играть было бы тяжело, а тут в меньшинстве. Часто бывает, что в меньшинстве ты терпишь и бывает один-два момента. У Карапузова такое было. Не смогли реализовать.
— Почему «Ахмат» в один момент рассыпался?
— Всю игру проводить без мяча тяжело. Когда пропустили — потеряли концентрацию, хотели отыграться. В итоге открывали зоны, не держали игроков. Так часто бывает.
— Как оцените старт «Ахмата» в этом сезоне?
— Конечно, мы хотели больше очков. С «Рубином» обидно потеряли очки. У тренера надо спрашивать об оценке старта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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