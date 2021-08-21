«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»
21 августа «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Уфе.
В составе сине-бело-голубых гол забил нападающий Малком (10-я минута). За «Уфу» отличился форвард Гамид Агаларов (73-я минута). Для 21-летнего российского футболиста это 4-й гол в текущем сезоне.
Команда Сергея Семака с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на 11-й строчке с пятью баллами.
В параллельной встрече «Динамо» выиграло у «Урала» (1:0) и поднялось на первую позицию в РПЛ.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
5-й тур
«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)
Голы: Малком, 10 (0:1). Агаларов, 73 (1:1).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Алиев (Бауэр, 61), Камилов (Урунов, 74), Фищенко, Мрзляк (Никитин, 86), Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов, Касинтура (Голубев, 86).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев (Сутормин, 71), Дуглас Сантос, Ерохин (Мостовой, 76), Барриос, Вендел, Клаудинью, Дзюба (Азмун, 71), Малком.
Предупреждения: Касинтура, 29. Фищенко, 63. Плиев, 81. Журавлев, 90+2.
Судьи: Шадыханов. Кобзев (оба — Москва), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Чельцов (Москва).
21 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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