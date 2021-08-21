Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»

19:56
21 августа. Уфа. «Уфа» — «Зенит» — 1:1. Радость питерцев после забитого гола Малкома. Фото ФК «Зенит»
21 августа. Уфа. «Уфа» — «Зенит» — 1:1. Радость питерцев после забитого гола Малкома. Фото ФК «Зенит»
Теги:

21 августа «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Уфе.

В составе сине-бело-голубых гол забил нападающий Малком (10-я минута). За «Уфу» отличился форвард Гамид Агаларов (73-я минута). Для 21-летнего российского футболиста это 4-й гол в текущем сезоне.

Команда Сергея Семака с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на 11-й строчке с пятью баллами.

В параллельной встрече «Динамо» выиграло у «Урала» (1:0) и поднялось на первую позицию в РПЛ.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)

Голы: Малком, 10 (0:1). Агаларов, 73 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Алиев (Бауэр, 61), Камилов (Урунов, 74), Фищенко, Мрзляк (Никитин, 86), Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов, Касинтура (Голубев, 86).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев (Сутормин, 71), Дуглас Сантос, Ерохин (Мостовой, 76), Барриос, Вендел, Клаудинью, Дзюба (Азмун, 71), Малком.

Предупреждения: Касинтура, 29. Фищенко, 63. Плиев, 81. Журавлев, 90+2.

Судьи: Шадыханов. Кобзев (оба — Москва), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Чельцов (Москва).

21 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Уфа — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Женщины с космическим тестостероном разрывают легкую атлетику. Кастер Семеня — это было только начало
«Спартак» ужасен. Забудьте о Федуне, Зареме, Попове и Телеграме — команда просто не играет в футбол
ЧМ по пляжному футболу: расписание и результаты матчей 21 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр