Пуцко рассказал о задачах «Ахмата» на сезон

Защитник «Ахмата» Александр Пуцко прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

— Тяжело сказать, на что мы претендуем. Сами видите, как игры складываются. Посмотрим, как будет сезон. Сейчас мы играли с сильными соперниками, а впереди равные. Там и будет проверка. Как с ними сложится — так и будет понятно.

— Какую задачу поставило руководство и тренерский штаб перед началом сезона?

— Тренерский штаб считает, что чем выше, тем лучше. В Лигу Европы или Лигу конференций. Посмотрим, как все сложится, — сказал Пуцко.