Пуцко рассказал о задачах «Ахмата» на сезон
Защитник «Ахмата» Александр Пуцко прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).
— Тяжело сказать, на что мы претендуем. Сами видите, как игры складываются. Посмотрим, как будет сезон. Сейчас мы играли с сильными соперниками, а впереди равные. Там и будет проверка. Как с ними сложится — так и будет понятно.
— Какую задачу поставило руководство и тренерский штаб перед началом сезона?
— Тренерский штаб считает, что чем выше, тем лучше. В Лигу Европы или Лигу конференций. Посмотрим, как все сложится, — сказал Пуцко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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