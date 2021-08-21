Пуцко: «Когда играл в «Спартаке», не чувствовал влияние Заремы»
Защитник «Ахмата» Александр Пуцко после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2) вспомнил о своем выступлении в составе «Спартака».
«Я слежу за событиями в «Спартаке». Сейчас вроде все успокоилось. Посмотрим, как они разберутся с этим. Честно говоря, эти войны на футболистов не влияют. На меня бы точно не влияло. Задача футболистов — выходить и играть. А вообще у них надо спрашивать. Когда я играл, не чувствовал влияние Заремы. Давно это было», — сказал Пуцко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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