«Курочка по зернышку клюет». Эмоции тренера «Уфы» после ничьи с «Зенитом»
«Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Уфой» в матче пятого тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Уфе.
После окончания матча главный тренер уфимцев Алексей Стукалов собрал команду на поле и произнес мотивирующую речь.
«Курочка по зернышку клюет. Я вам в раздевалке сказал: «50 на 50». Красавцы!» — крикнул Стукалов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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