«ПСЖ» пока не обсуждал с Батраковым условия контракта

Как стало известно «СЭ», продвижений по переходу футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ» в последние три недели нет.

Французский клуб сообщал, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего футболиста не выходил.

Так что информация ряда СМИ о достижении договоренностей по переходу, а тем более о годовой зарплате Батракова, не соответствует действительности — условия контракта еще не обсуждались.

20-летний футболист в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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