Дело об изъятии у Промеса 8 миллионов евро отложено на неопределенный срок

Дело об изъятии 8 миллионов евро у экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса отложено на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Окружной суд Амстердама.

Ранее суд провел слушание по отдельному судопроизводству, в рамках которого прокуратура Нидерландов потребовала взыскать с 34-летнего футболиста 8 миллионов евро, которые предположительно были получены им от контрабанды наркотиков.

С двоюродного брата игрока хотят взыскать 62 тысячи евро. По версии прокуратуры, он руководил наркокурьерами.

Промес находится под следствием по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. Он был экстрадирован из ОАЭ в конце июня 2025 года.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. На его счету 235 матчей, 114 голов и 59 голевых передач.

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