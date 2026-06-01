Смолов опубликовал фото с Хабибом и Махачевым: «Теперь что, «Кофемания»?»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов опубликовал совместную фотографию с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым и бывшим обладателем титула UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Снимок появился в Telegram-канале футболиста. В подписи к публикации Смолов вспомнил историю с дракой в московской «Кофемании», написав: «Теперь чо, кофемания?!»

В апреле суд в Москве прекратил уголовное дело в отношении Смолова, возбужденное после инцидента в «Кофемании». Футболист, обвинявшийся по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей. Стороны заключили мировое соглашение.

Смолову 36 лет. Последним профессиональным клубом форварда был «Краснодар», в составе которого он стал чемпионом России в сезоне-2024/25.

После ухода из команды летом 2025 года нападающий провел 3 матча за Broke Boys в Кубке России, забив 3 мяча.

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