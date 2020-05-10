Протокол COVID в России: 200 человек на стадионе, 18 футболистов от команды, врачи и полицейские

«СЭ» стали известны детали протокола COVID, разработанного РФС и РПЛ. Документ, по которому российский футбол будет жить в ближайшие месяцы (в случае рестарта чемпионата), направлен на согласование в правительство.

Вот основные положения протокола.

Делегация команды включает 25 человек. Это 18 игроков, 3 тренера, включая главного, врач и массажист. И еще на выбор клуба 2 члена персонала.

Итого — 50 человек.

Всего же, согласно протоколу, в чаше стадиона может находиться не более 200 человек. Остальные 150 — это судьи, делегаты, служба безопасности, врачи, вещатель (техники, комментаторы, операторы), журналисты, пожарные, полицейские, персонал стадиона, а также сотрудники лиги и РФС.

Напомним, сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев снова обозначил позицию союза: российский футбол должен вернуться как можно скорее (насколько это возможно), а сезон в РПЛ — доигран. При этом он сообщил, что РФС и РПЛ разработан протокол проведения матчей с учетом ограничений из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.