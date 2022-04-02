Пропускающий из-за травмы матч с «Локомотивом» Умяров рассказал о своем состоянии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, пропускающий матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», рассказал о своем состоянии.

«Как самочувствие? Все супер. Надеюсь, вернусь к следующей игре», — сказал Умяров.

Умяров не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы. В сезоне-2021/22 21-летний россиянин забил 1 гол в 24 матчах за «Спартак».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 2 апреля, начало — в 19.30 (мск).