Федун остался недоволен погодой перед дерби «Локомотив» — «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен погодой перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Погода плохая», — сказал Федун СЭ.

Напомним, сегодня в Москве весь день идет сильный снегопад. Проведение встречи было под вопросом, однако делегат матча Александр Сафонов сообщил, что игра должна состояться по расписанию.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.